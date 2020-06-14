Тестирование системы электронного голосования в Москве могут провести 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве могут провести на следующей неделе. С таким заявлением выступил руководитель столичного общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух.

"Приблизительно 18-го числа, наверное, проведем", – приводит РИА Новости его слова.

Записаться на участие в электронном голосовании можно через порталы mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Подать соответствующее заявление необходимо не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Известно, что проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в столице. После успешной авторизации на сайтах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.