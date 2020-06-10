МГД одобрила закон о проведении дистанционного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Московской городской думы приняли закон о проведении дистанционного электронного голосования в городские органы государственной власти и местного самоуправления, передает Агентство "Москва".

Решение было принято в ходе заседания городского парламента. В документе сообщается, что электронное голосование будет проходить наряду с традиционным форматом. Сроки проведения голосования будет определять столичная избирательная комиссия.

Согласно закону, для участия москвич должен будет подать заявление на портале госуслуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее трех дней до начала голосования.

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что документ закрепит правовые основы для экспериментов по организации электронного голосования в столице.

"Мы помним, 8 сентября прошлого года на выборах в Московскую городскую думу этот эксперимент проходил в трех избирательных округах. <...> Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Явка избирателей электронного голосования превысила 90%", – подчеркнула Картавцева.

Она добавила, что такой формат волеизъявления становится важным элементом избирательного процесса. Картавцева заявила, что он позволит избавиться от строгой необходимости личного присутствия граждан на участке. Тем самым будут расширены возможности москвичей к участию в выборах.

Картавцева подчеркнула, что принятие закона "не поставит под сомнение ни полномочия, ни функционал городской избирательной комиссии, окружных комиссий". Кроме того, по ее словам, выбор формата волеизъявления будет личным, независимым и добровольным. Помимо этого, электронное голосование подразумевает сохранение тайны голосования, как и при традиционном формате.

Ранее мнением об электронном голосовании поделилась заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что подобный формат станет дополнительной гарантией избирательных прав москвичей во время пандемии коронавируса. Сергунина подчеркнула, что в настоящий момент сервисы для электронного голосования полностью доработаны.

Для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ заявки подали уже более 400 тысяч человек. Записаться на онлайн-голосование можно до 14:00 21 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.