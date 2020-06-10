Более 400 тыс человек подали заявки на участие в электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 400 тысяч человек уже подали заявки, чтобы стать участниками электронного голосования по поправкам в Конституцию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Записаться на участие в электронном голосовании можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.

К голосованию допускаются лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. После авторизации на порталах и переходе на страницу регистрации в онлайн-голосовании система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Пользователям нужно указать свои данные и номер мобильного телефона. Когда заявка будет отправлена, указанную информацию сопоставят со сведениями, загруженными в централизованную базу данных избирателей.

Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию, ему следует поставить галочку напротив графы "Да". Если против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.