Для голосования по поправкам в Конституцию задействуют 96,5 тыс участков

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет задействовано 96,5 тысячи участков по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Для проведения общероссийского голосования на территории РФ будет задействовано 96,5 тысячи участков для голосования, в том числе почти 94 тысячи участков, образованных в общем порядке", – сказала Памфилова.

Она добавила, что также будут организованы порядка 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания участников голосования. Она пояснила, что речь идет о больницах, санаториях, судах и местах содержания граждан под стражей. Всего для проведения голосования будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

