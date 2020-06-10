Путин лично проголосует по поправкам в Конституцию – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин намерен лично поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании", – уточнил он.

Песков подчеркнул, что президент планирует участвовать в голосовании лично, а не в электронном формате.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования будет задействовано 96,5 тысячи участков по всей стране. Она добавила, что также будет организовано порядка 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания участников голосования. По ее словам, речь идет о больницах, санаториях, судах и местах содержания граждан под стражей. Всего для проведения голосования будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

