Путин объяснил важность социальных поправок в Конституцию РФ

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что вопросы социальной поддержки граждан важно упомянуть в Конституции РФ, чтобы они в будущем никогда не забывались. Об этом президент сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Например, в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде не сказано до сих пор, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться", – заявил глава государства.

Президент уточнил, что если эти поправки внести в Конституцию, то "уже никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать" пенсию. Путин подчеркнул, что хоть и некоторые меры действуют и сейчас, их все равно необходимо прописать в Конституцию, чтобы "они работали и дальше, чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

