Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Владимир Путин не согласен с мнением, что поправки в Конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре, сообщает РИА Новости.
По его словам, все будет наоборот, поскольку президент отдает от себя часть существенных полномочий.
"Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, ситуация меняется кардинально – теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент – так же, как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту", – подчеркнул Путин.
Президент считает, что критика предлагаемых в Основной закон поправок со стороны КПРФ звучит "несколько странно". Он отметил, что для коммунистических партий слово "диктатура" органично, так как они всегда выступали за диктатуру пролетариата, но "на самом деле это была диктатура одной партии", которая была закреплена в Конституции СССР.
Ранее Путин заявил, что вопросы социальной поддержки граждан важно упомянуть в Конституции РФ, чтобы они в будущем никогда не забывались.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Зарегистрироваться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно до 21 июня
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