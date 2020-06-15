Роструд напомнил о повышенной оплате в день общероссийского голосования

Фото: depositphotos/Tiko0305

Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере. При этом в Роструде сообщили, что, в случае если сотрудник в этот день не работает, заработная плата уменьшена не будет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что день голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля – станет выходным днем на федеральном уровне. Оплачиваться он будет соответствующе.

"Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что по нормам федерального законодательства на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере", – объяснили в ведомстве.

Те, кто работает сдельно, могут получить отдельное вознаграждение, если подобный порядок проработан в локальных правовых актах. Кроме того, возможна замена двойного вознаграждения на дополнительный выходной.

В Роструде отметили, что 1 июля в последнем случае не будет исключено из нормы рабочего времени. Отпуск на этот день продлить будет невозможно.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля.

