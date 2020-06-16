Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, если работодатели, для которых это удобно, перенесут начало рабочего дня на промежуток с 6:00–7:00 до 12:00, нагрузка на транспортную инфраструктуру значительно снизится. Ликсутов отметил, что подобный распорядок действует на многих предприятиях Германии и Канады.
Он также рассказал, что на одной из линий подземки планируется снизить стоимость проезда вне утреннего часа пик. Не исключено, что это решение распространят и на другие ветки метро. Ожидается, что нововведение поможет распределить поток пассажиров.
С 18 июня и до конца сезона на 30% будет снижена стоимость проката городских велосипедов. Заммэра подчеркнул ,что пешеходные светофоры в столице продолжат перенастраивать, для автомобилей и велосипедов будут делать парковочные места, для наземного транспорта будут настраивать удобные маршруты.
По-прежнему будет идти строительство новых станций метро и МЦД. В 2020 году в Москве должны запустить 16 новых станций подземки и пригородного железнодорожного сообщения.
Сейчас нужно понять, что следует сделать, чтобы горожане чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатом и это было безопасно и удобно, заключил Ликсутов.
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