Почти 60 тыс проездных билетов продлили москвичи за два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 60 тысяч проездных билетов продлили москвичи с 12 июня. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта города в Telegram.

Глава департамента Максим Ликсутов рассказал, что с понедельника многие граждане совершат первые за долгое время поездки, отправляясь на работу. Он попросил горожан заранее подумать о продлении своего проездного билета в кассах метро или через мобильное приложение "Метро Москвы".

"Это снизит нагрузку на кассы в первый рабочий день, сэкономит время пассажиров и поможет соблюдению социальной дистанции", – пояснил Ликсутов.

Ранее горожанам объяснили, как продлить действие проездных документов, которыми они не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Проездные документы продлят тем пассажирам, которые в период действия режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня совершили не более 22 поездок. Уточняется, что количество дней будет продлено в соответствии со сроком действия проездного.

В случае если поездок было больше, но в период с 30 марта по 11 мая включительно проездным воспользовались не более 8 раз, услугу по продлению билета также окажут. Объясняется это тем, что часть жителей столицы начала пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда к работе стали возвращаться промышленные и строительные компании.

