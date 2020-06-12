Москвичам рассказали, как продлить проездные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 12 июня пассажиры могут продлить действие проездных, которыми не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Где можно продлить проездной

Сделать это можно в кассах метро или киосках Мосгортранса в любое удобное время.

Кто может продлить проездной

Проездные документы продлят тем пассажирам, которые в период действия режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня совершили не более 22 поездок. Уточняется, что количество дней будет продлено в соответствии со сроком действия проездного.

В случае если поездок было больше, но в период с 30 марта по 11 мая включительно проездным воспользовались не более 8 раз, услугу по продлению билета также окажут. Объясняется это тем, что часть жителей столицы начала пользоваться общественным транспортом с 12 мая, когда к работе стали возвращаться промышленные и строительные компании.

Как будут продлеваться проездные

Количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более 8 поездок в указанный период.

Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня – проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период.

Когда можно продлить проездные

Москвичи смогут воспользоваться услугой продления проездных в любой момент, даже осенью. В связи с этим горожанам рекомендовали воздержаться от походов в кассы, если нет нужды совершать поездки в ближайшее время.



Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания продлит абонементы, чей срок действия полностью или частично охватывает период режима самоизоляции. Как рассказали представители перевозчика, речь идет о периоде с 30 марта по 31 мая.

График прогулок и пропускной режим в Москве были отменены 9 июня. С этого дня в столице вновь разрешен проезд по социальным картам. В частности, льготные категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.