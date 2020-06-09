В общественном транспорте снова можно пользоваться картой москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 9 июня горожане вновь могут пользоваться услугами социальной карты москвича, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин отметил, что для разблокировки карты не надо никуда обращаться – процедура реактивации пройдет автоматически.
"На сегодняшний день около 5 миллионов горожан являются держателями карт москвича, и с 9 июня те из них, у кого есть право на льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте, вновь могут им воспользоваться", – сообщил Бутурлин.
Если за время режима самоизоляции срок действия карты истек, то москвичу необходимо обратиться в центр госуслуг или оставить заявку на переоформление на портале mos.ru. Срок перевыпуска карты составляет до 30 дней. На это время заявителю выдается единый социальный билет для льготного периода.
Гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, а также тем, чья льгота не требует подтверждения, обращаться в центр не надо, поскольку перевыпуск их карты производится автоматически. Для них получение льготных проездных билетов доступно за 10 дней до истечения срока старой.
Кроме того, с 12 июня студенты и учащиеся смогут восстановить срок действия карты, в течение которого она не использовалась. Для перевыпуска необходимо обратиться в один из центров "Московского транспорта".
С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Такое решение было продиктовано снижением количества новых случаев коронавирусной инфекции. Эта мера также касается пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, которые также теперь могут беспрепятственно выходить из дома.
Возобновили работу салоны красоты, ветеринарные клиники, кадровые агентства, театры, цирки и концертные залы. Кроме того, москвичи снова смогут посещать кладбища.
При этом в столице сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах. Кроме того, горожане должны соблюдать социальную дистанцию.
В столице завершился режим самоизоляции
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