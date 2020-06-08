Власти Москвы рассказали об уничтожении данных для цифровых пропусков

20:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Персональные данные, которые граждане использовали при оформлении цифровых пропусков, будут уничтожены в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных", – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.
В законе прописано, что по достижении заявленной цели оператор обязан прекращать обработку персональных данных и уничтожать их. Аналогичное требование распространяется на тех, кто действует по поручению оператора.
Для этих целей устанавливается 30-дневный срок с момента достижения цели обработки личной информации граждан.
Как сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, с 9 июня в столице снимаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это касается необходимости оформления цифровых пропусков и соблюдения графика прогулок.
Кроме того, снимается режим самоизоляции. Работа столичных предприятий, досуговых учреждений, а также музеев, парков и некоторых видов транспорта возобновится постепенно.
Какие изменения ждут москвичей с 9 июня
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