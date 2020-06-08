В Минздраве рекомендовали пока не посещать городские пляжи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Минздраве посоветовали пока воздержаться от посещения московских пляжей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
"На пляжи пока рановато. То, что разрешено, – этим надо пользоваться. Самое главное – соблюдение дистанции и масочный режим", – подчеркнула Драпкина.
Также эксперт сообщила, что вопрос передачи коронавируса через водоемы пока не исследован, поэтому о купании говорить рано, несмотря на жаркую погоду.
"По вопросу распространения коронавируса через водоемы есть не очень убедительные доказательства. Я думаю, что вопрос использования водоемов пока совершенно точно закрыт", – сообщила Драпкина.
Кроме того, эксперт добавила, что пока нет предпосылок к тому, что коронавирус будет быстрее распространяться в жару. Тем не менее купальный сезон будет открыт только после полного снятия ограничений.
С 9 июня Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, график пропусков и вместе с ними график прогулок в Москве. С этого же дня вновь начинают работать социальные карты. С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт. В полном объеме возобновляется работа каршеринга.
К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Собянин подчеркнул, что к обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции.
Помимо этого, с 9 июня москвичи снова могут посещать городские кладбища. С 16 июня снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляется работа библиотек, риелторских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств. Москвичи смогут посещать музеи, выставочные залы и зоопарки, а также спортивные мероприятия при заполняемости трибун не более чем на 10%.
Со следующей недели в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита. С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. С этого же дня возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке. К обычной жизни вернутся детские сады и учреждения социальной защиты населения. Также с 23 июня дети смогут вновь играть на площадках, а спортсмены – заниматься на уличных тренажерах.
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