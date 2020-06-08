Машины каршеринга продолжат дезинфицировать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дезинфекцию машин каршеринга будут проводить и после снятия ограничений на их работу. С таким заявлением выступили в департаменте транспорта Москвы.

"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время – автомобили продолжат дезинфицировать", – говорится в сообщении.

Также в Дептрансе призвали москвичей при пользовании каршерингом надевать маски и перчатки в целях безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, также снимается ряд ограничений, в их числе – по работе каршеринга.

При этом градоначальник подчеркнул, что максимум ограничений в столице могут снять до 1 июля, поскольку город плавно переходит из одного этапа снятия ограничений к другому.