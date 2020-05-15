ЦППК автоматически продлит срок действия абонементных билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания продлит абонементы, чей срок действия полностью или частично охватывает период режима самоизоляции. Как рассказали представители перевозчика, речь идет о периоде с 30 марта по 31 мая.
"Срок действия абонемента будет увеличен на то число календарных дней, которое входит в обозначенный период режима самоизоляции. При этом дополнительный срок действия проездного документа будет равен количеству дней основного срока его действия, входящих в период самоизоляции", – сообщили в пресс-службе ЦППК.
Уточняется, что срок действия абонементов ЦППК будет продлен автоматически. Пассажирам электропоездов не надо обращаться в билетные кассы для данной операции.
Узнать про новый срок действия абонементов люди смогут в кассах, билетопечатающих автоматах, а также на информационных терминалах.
В случае если режим самоизоляции продолжится, условия продления абонементов скорректируют, добавили в ЦППК. Так, о новых условиях перевозчик дополнительно предупредит пассажиров.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Затем глава города продлил ограничения до 31 мая.
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