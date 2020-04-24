Свыше 450 валидаторов дезинфицируют на платформах ЦППК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Центральная пригородная пассажирская компания сообщает, что в целях профилактики на станциях каждый день проводят тщательную дезинфекцию. Об этом говорится на сайте ЦППК.

Согласно данным пресс-службы перевозчика, каждые два часа обрабатывают более 450 валидаторов. Рабочие дезинфицируют автоматы по продаже билетов, турникеты, скамейки на платформах и все электрички.

Для уборки на станциях, а также в поездах ЦППК используется более 120 тысяч литров дезинфицирующего раствора.

Кроме того, в ночное время составы Московских центральных диаметров обрабатывают холодным туманом. Для этого в генераторах при помощи ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, уничтожающий порядка 100% микробов.

Так, в ЦППК обратились к москвичам и гостям столицы с просьбой оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в период пандемии коронавируса.

За последние сутки в РФ подтверждено 5 849 случаев COVID-19.

Коронавирус зафиксировали в 82 регионах страны. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 957.

Ранее сообщалось, что пятая масштабная дезинфекция дорог пройдет в Москве 24 апреля.