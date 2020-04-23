Пятая масштабная дезинфекция дорог пройдет в Москве 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств пройдет в Москве 24 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Делается это, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Заммэра уточнил, что специалисты комплекса проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.
Особое внимание уделят дезинфекции территорий медицинских учреждений, пространств перед входом в метро, а также транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
Также продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды, станции очистки сточных вод и объекты по обращению с отходами.
Места, недоступные для техники, комплексные бригады обработают вручную. В общей сложности будет задействовано более 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.
Бирюков напомнил, что дезинфицирующие средства безопасны для людей и животных.
На прошлой неделе в Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров.
Дезинфекция вагонов московского метро
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