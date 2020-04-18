В Москве продезинфицировали более 300 млн "квадратов" общественных пространств

В столице началась масштабная дезинфекция улиц

В Москве состоялась четвертая по счету масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. В ходе нее специалистами было обработано более 300 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров", – приводит РИА Новости его слова.

Бирюков рассказал, что в ходе обеззараживания пространств были обработаны покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворов и межквартальных проездов.

Особое внимание при обработке специалисты уделили территориям медицинских учреждений, пространствам перед входом в метро, а также транспортно-пересадочным узлам и остановкам общественного транспорта.

Также были продезинфицированы общественные туалеты, объекты по обращению с отходами, территории МФЦ. В ряде мест обработку производили вручную.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичная промышленность старается работать на опережение, чтобы обеспечить дезинфекцию города. Он отметил, что предприятия продолжают наращивать объемы производства. Мэр столицы подчеркнул, что если в начале пандемии средств дезинфекции не хватало, то сейчас в Москве их производят с запасом.