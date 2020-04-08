Коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В связи угрозой распространения коронавируса приостановлен личный прием граждан предприятиями и службами комплекса городского хозяйства, обратиться можно на круглосуточную линию общегородского контакт-центра по телефону +7 (495) 777-77-77, в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, а также через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Мосгаз принимает корреспонденцию по электронной почте: coo@mos-gaz.ru, на официальном сайте или по телефону +7 (495) 660-20-01, об аварийных случаях необходимо сообщать по телефонам: 104 или 112.

В Мосводоканале ограничено очное посещение офисов управления Мосводосбыт. Обратиться можно по электронной почте: post@mosvodokanal.ru, на официальном сайте и по телефону единой круглосуточной информационной справочной службы: +7 (499) 763-34-34. Передать показания счетчиков можно в личном кабинете на сайте.

Мосводосток принимает заявки от горожан по телефону +7 (495) 657-87-03 и на официальном сайте в разделе "Обратная связь". Там же можно ознакомиться с информацией о режиме работы с абонентами.

Очные контакты с потребителями ограничивает и Москоллектор. В личном кабинете на официальном сайте службы можно подать заявку на выдачу разрешительной документации. Письма, заявки и другие обращения можно направить на электронную почту: tsop@moscollector.ru. Продолжает работу диспетчерская служба по телефону +7 (499) 795-62-00.

Мослифт круглосуточно принимает обращения жителей по работе лифтов по телефону +7 (499) 755-01-01. "Россети Московский регион" временно прекращают обслуживание клиентов в центрах обслуживания в столичном регионе. Подать заявку на технологическое присоединение к электросетям можно в личном кабинете клиента на портале или по телефону +7 (800) 700-40-70.

"Объединенная энергетическая компания" также перешла на работу в режиме онлайн. Подать заявку и получить услугу по технологическому присоединению можно на официальном сайте службы и на портале mos.ru. Обращения и уведомление о выполнении технических условий принимаются по электронной почте: connection@uneco.ru и info@uneco.ru. Также можно обратиться по телефону +7 (495) 657-90-95.

"Московская объединенная энергетическая компания" рекомендует пользоваться клиентским порталом и единым личным кабинетом. Связаться со специалистами службы можно по телефону горячей линии +7 (495) 539-59-59.

Клиенты Мосэнергосбыта могут узнать о состоянии лицевого счета, передать показания электросчетчиков, оплатить электроэнергию или заказать коммерческие услуги в едином личном кабинете, через мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт", с помощью чат-бота на сайте службы и в приложении Viber, а также на официальном портале mos.ru.

В 2020 году компания запустила электронные сервисы оплаты электроэнергии в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Телефон круглосуточного контактного центра +7 (499) 550-88-99.

Ежедневно для устранения возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях дежурят около 1,5 тысячи бригад, оснащенных специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения. В регламентном режиме осуществляются вывоз мусора, уборка улиц, дорог и дворовых территорий.

"Это наш город": в Москве прошла масштабная дезинфекция

Подъезды всех жилых домов продезинфицировали в столице в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках масштабной дезинфекции, которую коммунальные службы провели в воскресенье, были обработаны все дороги, дворовые территории, подъезды и лифтовые кабины в жилых домах в городе", – сообщил Бирюков.

Он рассказал, что специалисты обработали 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий. Также было продезинфицировано свыше 110 тысяч подъездов, более 34 тысяч домов и почти 114 тысяч лифтов.

Для дезинфекции использовались специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека. Бирюков подчеркнул, что работы по дезинфекции дорог, жилых домов и общественных пространств будут продолжены и дальше.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции. В мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончалось.