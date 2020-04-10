Промышленность Москвы работает с запасом, чтобы обеспечить дезинфекцию города – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что столичная промышленность старается работать на опережение, чтобы обеспечить дезинфекцию города, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что предприятия продолжают наращивать объемы производства. Мэр столицы подчеркнул, что если в начале пандемии средств дезинфекции не хватало, то сейчас в Москве их производят с запасом.

"Что не было достаточно вначале – это средств дезинфекции, но сегодня промышленность наращивает объемы, и мы начинаем уже работать про запас, что называется, чтобы обеспечить планомерную четкую дезинфекцию всего города", – рассказал Собянин.

Он добавил, что в столице в настоящее время достаточно сил, средств и техники, чтобы проводить работы по очистке городских пространств. Собянин также напомнил о мощном комплексе жилищно-коммунального хозяйства, который функционирует в Москве.

Ранее мэр столицы отметил, что Москва вырвала время для подготовки к критической ситуации в связи с распространением коронавируса. Не последнюю роль, по словам Собянина, сыграли ранее принятые меры по борьбе с пандемией COVID-19 в городе.

Также он отметил своевременность указа президента России Владимира Путина о нерабочей неделе. Собянин считает, что это позволило ввести режим самоизоляции в городе и таким образом предпринять более жесткие меры против угрозы распространения коронавируса. Мэр Москвы считает, что в столице в настоящее время соблюдается необходимый баланс передвижения горожан.

У 1786 человек за последние сутки выявили заражение коронавирусом в России. В Москве обнаружили 1124 новых случая инфицирования. Из них 43% заболевших составили москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Всего же на территории РФ зарегистрировали уже 11 917 пациентов с COVID-19.