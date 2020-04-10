Собянин назвал своевременным указ президента о нерабочей неделе из-за COVID-19

10:06
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Указ Владимира Путина о нерабочей неделе в России вышел своевременно, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
По его словам, в то время коронавирусной инфекцией заразились лишь десятки, но было очевидно, что ситуация будет развиваться.
Мэр напомнил, что сперва ситуацию пытались сдерживать, выдавая постановления о самоизоляции прилетевшим из определенных стран с неблагополучной ситуацией и тем, кто с ними проживает, но затем стало понятно, что все страны стали возможными источниками поступления инфицированных и нужны другие меры.
"В то время президентом был принят указ о нерабочей неделе, просто вовремя был принят. Мы на основании этого указа рекомендовали всем гражданам не выходить из дома, эту неделю провести дома, по сути дела, в режиме карантина. Мы запретили работу торговых центров, сферы услуг, общепита. Это были жесткие решения", – заявил Собянин.
Он подчеркнул, что большинство москвичей прислушались к ограничениям – сократилось количество людей в парках, однако этого было мало, и властям пришлось ввести режим самоизоляции.
"Нам очевидно стало, что просто уговорами всего не сделаешь, поэтому тут же, немедленно, было принято решение о том, что мы не рекомендуем гражданам выходить из дома, а обязываем, обязываем придерживаться режима самоизоляции... Вот этот комплекс мер был достаточно жесткий, но своевременный", – заключил мэр Москвы.
Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней продлили до 30 апреля.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.
Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.
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