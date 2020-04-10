Еще 37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще 37 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в больницах Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, количество человек, выздоровевших от COVID-19, в Москве увеличилось до 350 человек.

По словам Раковой, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания, врачи проводят специальные исследования. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей – инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога и реаниматолога.

Пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах. Помимо этого, еще ряд московских больниц готовится к лечению больных коронавирусом.

Ранее стало известно, что три человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области COVID-19 перебороли 69 человек.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.

