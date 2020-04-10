Еще три человека в Подмосковье вылечились от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще три человека вылечились от коронавируса в Подмосковье, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Всех выздоровевших выписали из больниц после получения отрицательного результата теста на инфекцию.

Всего в Московской области COVID-19 перебороли 69 человек.

Ранее стало известно, что в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19. Все они имели сопутствующие заболевания. Также отмечается, что у них был подтвержден диагноз "пневмония". Среди умерших пациенты от 33 до 87 лет.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончалось.

