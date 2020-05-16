Медработники и волонтеры столицы получили около 16,5 тыс бесплатных проездных

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Работники медицинских организаций и волонтеры Москвы получили около 16,5 тысячи бесплатных проездных билетов по совместной программе транспортного комплекса и Депздрава. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, также они около 3,5 тысячи раз бесплатно оставляли автомобили на парковках.
Ликсутов подчеркнул, что во время режима повышенной готовности важно поддерживать людей, которые продолжают работать и вносят свой вклад в борьбу с COVID-19.
"Для них Транспортный комплекс выделил почти 16,5 тысячи бесплатных проездных билетов. В [городской] департамент здравоохранения передано 5 тысяч "Троек" с записанными билетами на 90 дней, волонтерам – 400 "Троек" с билетом на 30 дней и 11 тыс. билетов на сутки", – приводит слова Ликсутова ТАСС.
Вице-мэр напомнил, что с 13 апреля сотрудники медучреждений и волонтеры могут бесплатно оставлять автомобили на городских парковках и парковках со шлагбаумом.
"За это время они бесплатно парковали автомобили более 3,2 тысячи раз. С 3 мая такая возможность появилась у волонтеров – они воспользовались ей 200 раз", – отметил Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин заявил, что социальные работники за надомное обслуживание и врачи, работающие в социальных учреждениях, получат городские доплаты. Речь идет о суммах в размере 25 и 46 тысяч рублей соответственно.
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Москве продлили до 31 мая. Они подразумевают самоизоляцию и соблюдение пропускного и масочного режимов.
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