Назван топ мест завершения поездок на такси с 1 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В топ мест завершения поездок на такси в столице с начала июня попали ТРЦ "Авиапарк" и "Метрополис". Однако наиболее популярным является деловой центр "Москва-Сити". Об этом сообщил департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Жители активно стали выбираться в торговые центры и рынки. Самые популярные – ТРЦ "Авиапарк" и "Метрополис". "Москва-Сити" продолжает оставаться лидером", – заявили в пресс-службе Дептранса.

С 1 июня в Москве возобновили работу непродовольственные магазины и ТРЦ. При этом фуд-корты, детские зоны и спортзалы в них пока недоступны. Во всех помещениях должны организовать такие условия, которые помогут москвичам держать безопасное расстояние.

Ко всему прочему с начала календарного лета жителям столицы вновь доступны химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви, прачечные и другие сервисы бытовых услуг. Снова работает и городская система велопроката. Взять в аренду велосипед теперь могут все желающие.