Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в городе с 1 июня, москвичам нужно будет использовать цифровые пропуска категории "по иным целям", сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире Первого канала.
Он напомнил, что пропуска выдаются максимум дважды в неделю. Тем, кто посещает магазин пешком в рамках шаговой доступности, никаких документов не требуется.
"Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов", – сказал глава ведомства.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня. При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности.
Откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами, а также ярмарок выходного дня. Заработает услуга велопроката. Вернуться в офисы смогут работники архитектурных и проектных бюро.
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
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