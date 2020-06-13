Водители 13 июня воспользовались каршерингом 67 тыс раз

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Количество поездок на машинах каршеринга в городе 13 июня составило 67 тысяч, говорится в Telegram-канале пресс-службы Дептранса.

Как ранее сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 10 июня операторы каршеринга возобновили работу в прежнем режиме. Столичным автомобилистам, планирующим взять прокатную машину, вновь доступны тарифы с поминутной оплатой.

"Аналитика по транспорту на 20:00. <...> Каршеринг – число поездок сегодня составило 67 тысяч," – заявили представители департамента транспорта города.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции и снимается ряд ограничений, в их числе работа каршеринга. Сервисы по аренде автоприостанавливали работу согласно указу главы города с 22 апреля.