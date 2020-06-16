Стоимость проезда могут снизить на одной из линий столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий московской подземки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

При этом такое решение, возможно, будет распространено и на другие ветки столичного метрополитена.

Подобные новшества могут распределить поток пассажиров Московского метрополитена. По словам Ликсутова, если результат позволит перераспределить нагрузку, то будет обсуждаться распространение этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов.

"Пока готовим технические детали – рассчитываем на запуск пилота в сентябре", – говорится в колонке заммэра Москвы на едином транспортном портале.

Он подчеркнул, что сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик позволит увеличить социальное дистанцирование между столичными пассажирами.

Кроме того, Ликсутов рассказал, как будет развиваться транспортная ситуация в Москве, когда окончательно отменят ограничения из-за коронавируса. По мнению заммэра, есть два основных сценария: выбор в пользу личного автомобиля или в пользу перемещений пешком, на велосипедах и городском транспорте.

"Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге", – поясняет Ликсутов.

Также стало известно о снижении стоимости проката городских велосипедов на 30% с 18 июня.

"Работодатели Москвы могут стимулировать использование активных способов перемещения для своих сотрудников, мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на – 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона)", – сообщил Ликсутов.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.