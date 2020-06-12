Свыше 10 тыс человек продлили проездные билеты в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10 тысяч жителей столицы продлили свои проездные билеты, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Дептранса.

Уточняется, что такие данные приводятся по состоянию на 17:00.

Ранее москвичам объяснили, как продлить действие проездных документов, которыми они не смогли воспользоваться в период действия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Сообщалось, что сделать это можно с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса в любое удобное время.

Москвичам объяснили, как продлить проездной после 14 июня

Также известно, что абонементы продлит Центральная пригородная пассажирская компания. Услуга будет распространяться на те документы, чей срок действия полностью или частично охватывает период режима самоизоляции. Как рассказали представители перевозчика, речь идет о периоде с 30 марта по 31 мая.

9 июня в Москве были отменены график прогулок и пропускной режим. С этого дня в столице вновь разрешен проезд по социальным картам. В частности, льготные категории граждан могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.