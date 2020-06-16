Стоимость проката велосипедов в Москве снизят на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость проката городских велосипедов снизят на 30% с 18 июня до конца сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Работодатели Москвы могут стимулировать использование активных способов перемещения для своих сотрудников, мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность – использование велосипедов (с 18 июня снизим на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона)", – сообщил Ликсутов.

Он подчеркнул, что также проводятся работы по перенастройке пешеходных переходов, появится больше парковочных мест для автомобилей и велосипедов. Ликсутов подчеркнул, что будут настроены максимально удобно маршруты наземного транспорта.

Также, по словам заммэра, продолжается строительство новых станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Ликсутов подчеркнул, что при этом все объекты по-прежнему подвергаются ежедневной обработке, невзирая на сезон.

Заммэра отметил, что сейчас самое подходящее время для исправления ошибок и для обмена своими идеями, предложениями, чтобы горожане чаще ходили пешком, пользовались велосипедом или самокатами и чтобы это было безопасно и удобно.

В этом сезоне для горожан доступно около 6 тысяч велосипедов на 629 станциях. Во время езды на велосипеде необходимо носить перчатки и маску. После поездки следует обработать антисептиком руль, ручки тормоза и другие части велосипеда. Регулярно дезинфицировать велосипеды и самокаты будут операторы проката.

Сервис столичного велопроката заработал в 2013 году, и с того момента количество велосипедов выросло в 11 раз, а число поездок – в 64 раза. В 2019 году в среднем в день совершалось 24,5 тысячи поездок, а всего за сезон велосипеды брали пять миллионов раз.

