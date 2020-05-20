Темпы строительства метро в столице снижаться не будут – Хуснуллин

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Москва является одним из лидеров среди мегаполисов мира по темпам строительства метро и объемы этих работ не планируется снижать, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Подземка играет огромную роль в транспортном обеспечении горожан, ведь около 70% москвичей пользуется метро. Именно поэтому в ближайшие годы темпы строительства метро снижаться не будут", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва".

По словам зампредседателя правительства, строительство новых линий и станций подземки является эффективным способом решения транспортной задачи в городе.

Хуснуллин подчеркнул, что метрополитен остается самым востребованным видом транспорта у горожан. А вместе с развитием железнодорожного сообщения строительство метро позволит уже в ближайшие годы создать в Москве современную транспортную систему, добавил он.

"Это повысит обеспеченность городских территорий скоростными видами транспорта и существенно разгрузит автомобильные дороги", – заключил зампредседателя правительства.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в Москве планируют открыть девять новых станций метро. В этом году планируют открыть платформы "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". Эти станции находятся на западном участке БКЛ.

Также в 2020 году планируют запустить станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная". "Электрозаводская" появится недалеко от Семеновской набережной в Басманном районе. Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии и перейти на платформу Казанского направления Московской железной дороги.

