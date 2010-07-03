Станцию "Печатники" на БКЛ оформят в стиле необрутализм

В оформлении станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии будут присутствовать черный, серый и белый цвета, а в дизайне будут преобладать лаконичность и сдержанность, характерные для стиля необрутализм. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
"Из нержавеющей стали выполнят стены, пол – из натурального камня, а потолок – из алюминия. Как ранее сообщил Сергей Собянин, Большую кольцевую линию планируют замкнуть в 2023 году", – передает его слова пресс-служба Москомархитектуры.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Станция "Печатники" будет находиться на улице Шоссейной, на юго-востоке Москвы, в одноименном районе Юго-Восточного административного округа. Пассажиры смогут пересаживаться с нее на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
По замыслу архитекторов, наземные вестибюли "Печатников" будут напоминать книжную полку. На улице вокруг станции посадят деревья и цветы, установят скамейки, фонари и урны.
Объект построят в рамках создания восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Карачарово".
К 2023 году будут завершены основные работы на БКЛ. Также в Москве запустят несколько Московских центральных диаметров и откроют основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.