Станцию "Печатники" на БКЛ оформят в стиле необрутализм

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В оформлении станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии будут присутствовать черный, серый и белый цвета, а в дизайне будут преобладать лаконичность и сдержанность, характерные для стиля необрутализм. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

"Из нержавеющей стали выполнят стены, пол – из натурального камня, а потолок – из алюминия. Как ранее сообщил Сергей Собянин, Большую кольцевую линию планируют замкнуть в 2023 году", – передает его слова пресс-служба Москомархитектуры.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станция "Печатники" будет находиться на улице Шоссейной, на юго-востоке Москвы, в одноименном районе Юго-Восточного административного округа. Пассажиры смогут пересаживаться с нее на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

По замыслу архитекторов, наземные вестибюли "Печатников" будут напоминать книжную полку. На улице вокруг станции посадят деревья и цветы, установят скамейки, фонари и урны.

Объект построят в рамках создания восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Карачарово".

К 2023 году будут завершены основные работы на БКЛ. Также в Москве запустят несколько Московских центральных диаметров и откроют основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.

