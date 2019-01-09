Станцию "Печатники" БКЛ построят на Шоссейной улице

Фото: stroi.mos.ru

Новую станцию метро построят на улице Шоссейная, сообщает Агентство "Москва". Речь идет о станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. Ее строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным.

Также возведут объединенное здание эксплуатационного персонала. Общая площадь земельных участков составляет 5,09 гектара, их предоставят Московскому метрополитену в аренду.

Объект построят в рамках создания восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Карачарово". В настоящее время на земельных участках расположены объекты некапитального строительства.

В 2018 году столичные метростроевцы поставили несколько рекордов. За прошедший год было открыто 17 новых станций, а также запустили сразу семь станций – от "Раменок" до "Рассказовки". Был запущен первый отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) – от "Делового центра" до "Петровского парка", а в самом конце года на БКЛ заработала станция "Савеловская".

Также движение запустили по северному участку Люблинско-Дмитровской линии – от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", открылась станция "Беломорская" зеленой ветки.

К 2023 году планируют завершить основные работы на БКЛ, запустить несколько Московских центральных диаметров и открыть основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.