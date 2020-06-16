Все поезда на фиолетовой ветке метро заменили составами "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро завершилось обновление парка поездов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Теперь на одной из самых востребованных веток в подземке ходят исключительно составы нового поколения "Москва".

Заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что это третья линия, по которой следуют только инновационные поезда – после Филевской и Некрасовской линий.

"Первый поезд "Москва" запустили на Таганско-Краснопресненской более трех лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор новый транспорт постепенно приходил на смену вагонам серий Еж-3 и ЕМ508Т. Сейчас старые вагоны могут иногда использоваться на линии, но лишь как резервные. В основном же пассажиров обслуживают 89 поездов "Москва", – рассказал Ликсутов.

Всего пассажиров подземки перевозят около 200 инновационных составов: на Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиях. По подсчетам специалистов, на новом транспорте передвигается каждый четвертый пассажир подземки.

В новых составах есть сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах предусмотрены специальные места для инвалидных колясок. В таких поездах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов. Установленные там сенсорные мониторы помогают найти нужные станции.

Отмечается, что в столичной подземке регулярно проходит санитарная обработка, чтобы не допустить распространения коронавируса. В салонах составов дезинфицируют полы, стекла дверей, поручни и сидения, а также медиаэкраны.

Уборку и дезинфекцию на платформах всех станций ежедневно проводят более двух тысяч сотрудников. Все поверхности промывают каждые 1–2 часа. Ночью всю пассажирскую зону обрабатывают генераторами горячего воздуха с дезинфицирующим средством. Также в поездах, на платформах и в вестибюлях метро нанесена разметка, помогающая соблюдать социальную дистанцию.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что объемы работ по строительству метро в Москве не планируется снижать. Представитель кабмина также отметил, что столица является лидером по этому показателю среди мегаполисов мира.

