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Общество

10:42

Комитеты Совета Федерации не поддержали сокращение новогодних каникул

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что ни один профильный комитет не поддержал предложение сократить новогодние каникулы в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение", – заявил сенатор.

Идею сократить продолжительность новогодних празднований выдвинул глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Его предложение подразумевает отдых только с 1 по 3 января, причем такая мера рассматривается как поддержка экономики.

В министерстве труда и социальной защиты РФ объявили, что рассмотрят инициативу согласно нормам законодательства и процедуре. При этом в ведомстве отметили, что новогодние каникулы оформлены как норма Трудового кодекса, и потенциальная их корректировка потребует и изменений в документе.

Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

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