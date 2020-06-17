В Кремле не уточнили позицию по поводу сокращения новогодних каникул

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции в отношении новогодних каникул. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему", – заявил представитель администрации президента.

По словам Пескова, длительность новогодних каникул в России регулируется в соответствии с устоявшейся практикой.

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда проект закона о сокращении новогодних праздников в 2021 году. Нерабочими предлагают сделать дни с 1 по 3 января. Такая мера рассматривается как помощь экономике из-за простоя на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, министерство труда Российской Федерации планирует рассмотреть законопроект о сокращении новогодних каникул в установленном процедурном порядке. В ведомстве отметили, что корректировка выходных дней потребует поправок в Трудовой кодекс.

