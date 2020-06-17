В Госдуме не поддержали отмену длинных новогодних праздников

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил против сокращения новогодних каникул в 2021 году, сообщает Агентство "Москва".
"Я не поддерживаю. Считаю, что большинство граждан также не поддержит такой подход, когда просто у граждан забирают выходные дни, объясняя это спасением экономики", – отметил депутат.
Он отметил, что пострадавшие в период пандемии бары, рестораны и кафе, наоборот, смогут получить дополнительную прибыль из-за повышенного спроса в период праздников.
По словам, Нилова, если такое решение будет принято, многие будут брать отпуск за свой счет или дни в счет отпуска, и тем самым все равно сделают продолжительные выходные.
Депутат также считает необходимым объявить 31 декабря выходным днем и напомнил, что его фракция – ЛДПР – предлагала сделать обязательными выходными 1-3 января, а остальные дни позволить использовать гражданами по своему усмотрению.
Ранее член Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в следующем году и установить 4-8 января рабочими днями, за исключением 7 января. По его мнению, это компенсирует нерабочие дни 2020 года, объявленные во время пандемии.
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