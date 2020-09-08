В Минтруде предложили новые сроки новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Об этом сообщает ТАСС.

"Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни", – объяснили в пресс-службе ведомства.

Минтруд также хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.

В проекте постановления указано, что нерабочими также могут быть периоды с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов в июне направил на отзыв в министерство труда законопроект о сокращении в 2021 году новогодних каникул. По предложению сенатора, из-за последствий пандемии достаточно установить выходные с 1 по 3 января.

В Госдуме отмену длинных новогодних праздников не поддержали, отметив, что эта инициатива может вызвать негативную реакцию в обществе. В Минтруде обещали рассмотреть законопроект в установленном порядке, но уточнили, что новогодние каникулы определяются Трудовым кодексом РФ.

