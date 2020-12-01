Россиянам посоветовали не рассылать одинаковые поздравления на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты призвали россиян отказаться от одинаковых текстов и картинок из интернета при поздравлении близких с Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда люди достаточно близкие, каждый хочет к себе индивидуального отношения. Не стоит злоупотреблять единым текстом, да еще взятым из интернета, да еще какими-нибудь пошлыми стишками", – отметила бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова считает, что в этом году россияне при выборе подарка на Новый год будут отдавать предпочтение электронным книгам и сертификатам. По ее мнению, также трендом станут записанные клипы. Она пояснила, что из-за ситуации с коронавирусом многие будут стараться избегать походов в магазины.

Ранее член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов лично объявить 31 декабря выходным днем. По его мнению, дополнительный выходной 31 декабря дал бы россиянам возможность посвятить больше времени своей семье и подготовке к празднику.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. 31 декабря в будущем году россияне будут отдыхать. Это связано с тем, что 2 и 3 января 2021 выпадают на выходные дни.

