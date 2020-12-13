Власти Ямала объявили 31 декабря выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Ямале объявили 31 декабря выходным днем. Отдыхать в последний день 2020 года будут представители органов государственной и муниципальной власти. При этом другим организация порекомендовали поступить так же. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Ямало-Ненецкий автономный округ первым в Уральском федеральном округе объявил о таком решении. В регионе вместо 31 декабря сотрудники указанных учреждений будут работать 19 декабря.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что запрос на выходной 31 декабря поступил от жителей ЯНАО.
"На следующей неделе поработаем побольше. Субботу сделаем рабочим днем, чтобы 31 декабря стал выходным. Надеюсь, многие организации присоединятся и сделают то же самое в своих коллективах", – прокомментировал Артюхов.
Ранее последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Кроме того, такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области.
В Бурятии 31 декабря объявили выходным днем
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