Фото: Московские сезоны

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 31 декабря нерабочим днем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Чибиса, 31 декабря в 2020 году приходится на четверг. Однако он принял решение сделать его выходным, чтобы все могли провести последний день года со своими родными и близкими.

В нескольких регионах России местные власти уже объявили 31 декабря уходящего года выходным днем. Такое решение приняли в том числе в Крыму, Татарстане и Белгородской области.