Свыше тысячи пар планируют пожениться в канун Нового года в ЗАГСах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.

Как уточняется, более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.

"В пятницу и субботу, 25 и 26 декабря, в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания сотрудники проведут около 600 торжественных церемоний заключения брака, а также регистрации пройдут и на необычных площадках", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.

Также регистрации будут проходить в будние дни в канун Нового года, а 31 декабря планируют пожениться свыше 150 пар.

Наибольшей популярностью пользуется Дворец бракосочетания № 1, там запланировано около 100 регистраций, в Таганском отделе ЗАГС пройдут около 90 бракосочетаний. Также популярными являются Шипиловский отдел ЗАГС и Дворцы бракосочетания № 3 и 5.

В предновогодние выходные пожениться можно будет в особняке Спиридонова и особняке на Волхонке, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в башне "Федерация" "Москва-Сити" и на стадионе "Спартак".

Ранее сообщалось, что для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 – на 8 января.

С 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.

В связи с эпидемиологической обстановкой ЗАГСы Москвы ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты.