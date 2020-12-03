Свыше тысячи пар планируют пожениться в канун Нового года в ЗАГСах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ЗАГСы Москвы подано свыше тысячи заявлений на регистрацию брака в период с 25 по 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Управления ЗАГС.
Как уточняется, более 120 пар планируют заключить брак на необычных площадках.
"В пятницу и субботу, 25 и 26 декабря, в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания сотрудники проведут около 600 торжественных церемоний заключения брака, а также регистрации пройдут и на необычных площадках", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Светланы Уханевой.
Также регистрации будут проходить в будние дни в канун Нового года, а 31 декабря планируют пожениться свыше 150 пар.
Наибольшей популярностью пользуется Дворец бракосочетания № 1, там запланировано около 100 регистраций, в Таганском отделе ЗАГС пройдут около 90 бракосочетаний. Также популярными являются Шипиловский отдел ЗАГС и Дворцы бракосочетания № 3 и 5.
В предновогодние выходные пожениться можно будет в особняке Спиридонова и особняке на Волхонке, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в башне "Федерация" "Москва-Сити" и на стадионе "Спартак".
Ранее сообщалось, что для молодых в новогодние праздники будут открыты четыре отдела ЗАГС. В Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1 можно подать заявление на 7 января, во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 – на 8 января.
С 4 по 7 января будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти в рамках особой компетенции. 8 января у столичных отделов ЗАГС выходной день, за исключением дворцов бракосочетания № 3 и 5.
В связи с эпидемиологической обстановкой ЗАГСы Москвы ограничили до пяти человек число гостей на регистрациях брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты.
ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрацию брака
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: