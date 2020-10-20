Систему внесения данных о заключенных за рубежом браках упростили в Москве

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Молодожены, заключившие брак за рубежом, смогут вносить данные о замужестве в Москве с помощью единого государственного реестра ЗАГС, сообщает ТАСС.

Если российский гражданин женился за границей или у него родился ребенок на территории иностранного государства, для проведения определенных юридических действий ему необходимо подтверждать эти сведения. С 20 октября эта услуга будет доступна во всех отделах ЗАГС, кроме Дворцов бракосочетания, Замоскворецкого и архивно-информационного отделов.

Все данные будут храниться в электронном виде в едином реестре. Получить к ним доступ будет быстро и легко.

Согласно закону, сведения о факте регистрации акта гражданского состояния должны быть представлены гражданином РФ в орган ЗАГС не позднее, чем через месяц со дня заключения брака.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать все акты гражданского состояния в любых ЗАГС или МФЦ. Сейчас получить госуслугу независимо от места регистрации можно только при регистрации брака. В то же время остальные акты имеют географическую привязку.

Помимо этого, в документе указана инициатива по упрощению процедуры регистрации расторжения брака.

В законопроекте также предусматривается, что сотрудник ЗАГС может не только производить регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя или родственников, но и совершения им или родственниками юридически значимых действий.