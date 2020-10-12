Московские ЗАГСы начали работать по предварительной записи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЗАГСы Москвы перешли на работу по предварительной записи из-за ситуации с коронавирусом. Эта мера поможет сократить количество людей в отделах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

"Торжественные регистрации в ЗАГСах и на необычных площадках будут проходить в прежнем режиме. Сотрудники отделов будут следить за соблюдением социальной дистанции и использованием посетителями средств индивидуальной защиты", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

В пресс-службе подчеркнули, что заключить брак в столице можно в прежнем режиме. Всем присутствующим нужно быть в масках и перчатках, а также соблюдать безопасную дистанцию. Количество гостей ограничивается вместимостью отдела с учетом соблюдения социальной дистанции, говорится в сообщении.

В столице с 9 октября введены дополнительные меры контроля за соблюдением ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До окончания каникул приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Средства, уплаченные за проезд, сохранятся – их перенесут на более поздний срок.

При этом аналогичная мера предусмотрена в отношении пенсионеров Москвы. До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Согласно распоряжению Сергея Собянина, они должны оставаться дома.

