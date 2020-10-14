В России могут разрешить регистрировать детей и разводиться в любом ЗАГСе или МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать все акты гражданского состояния в любых ЗАГС или МФЦ. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас получить госуслугу независимо от места регистрации можно только при регистрации брака. В то же время остальные акты имеют географическую привязку.

Рождение ребенка регистрируется лишь по месту его рождения или жительства родителей, а расторжение брака возможно лишь по месту жительства супругов или по месту госрегистрации заключения брака, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим в документе предлагается отказаться от привязки к месту регистрации при регистрации любых актов гражданского состояния. Таким образом, россияне смогут обращаться в ЗАГС или МФЦ по данным вопросам вне зависимости от места жительства или наступления юридического факта.

Также законопроект предусматривает, что все нормы законы, которые противоречат экстерриториальному принципу в вопросе актов гражданского состояния, теряют силу.

Помимо этого, в документе указана инициатива по упрощению процедуры регистрации расторжения брака. В настоящий момент действует следующее правило в регулировании данного процесса: если один из бывших супругов подал на развод, а другой сделал это позже, то сведения вносятся в ранее созданную запись о расторжении брака.

В связи с этим, как указано в пояснительной записке, в отношении одного и того же брака создаются две записи акта о расторжении. Поэтому законопроект предусматривает вместо создания второй записи дополнять ранее составленную запись акта о расторжении брака сведениями о том, кто подал на развод позже.

Такую же процедуру предлагают ввести в ситуациях, когда другой супруг будет признан отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления на 3 и более лет.

Также законопроект предусматривает правило, при котором составляется новая запись акта о рождении, если на основании решения суда изменяется дата или место рождения ребенка. Документ также предполагает получение информации о госрегистрации рождения и смерти в Минздраве РФ.

В законопроекте также предусматривается, что сотрудник ЗАГС может не только производить регистрацию актов гражданского состояния в отношении себя или родственников, но и совершения им или родственниками юридически значимых действий.

Помимо этого, закон "Об актах гражданского состояния" также предложили дополнить положением, позволяющим правительству определять порядок "государственной регистрации рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС, выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния только при наличии желания заявителей, а также направления сведений о государственной регистрации рождения и смерти".

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