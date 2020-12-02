Глава Ставрополья запустил голосование, стоит ли делать 31 декабря выходным

Фото: gubernator.stavkray.ru

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил жителям края проголосовать, нужно ли объявлять 31 декабря выходным днем. Опрос он запустил на своей странице в Instagram.

Таким образом там решался вопрос об определении 31 декабря нерабочим днем и в прошлом году. Тогда жители края одобрили инициативу.

"Прошу ответить в сторис: "Должен ли день 31 декабря 2020 года стать выходным на Ставрополье?" – написал глава.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днем.

Также сообщалось, что Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря.