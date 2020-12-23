Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

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Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем, сообщает РИА Новости.

Глава государства выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, поскольку на федеральном уровне это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

По словам президента, работа 31 декабря очень своеобразная.

"Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это", – сказал президент на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее специалисты Роструда рассказали, что 31 декабря работодатели имеют право предоставить сотрудникам выходной. Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года – 11 января.

Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области и Санкт-Петербурге.