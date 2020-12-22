В Роструде рассказали о работе 31 декабря

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В Роструде напомнили, что последняя рабочая неделя 2020 года будет сокращенной, причем 31 декабря работодатели могут предоставить сотрудникам выходной. Об этом сообщает ТАСС.
"В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час", – отметили в ведомстве.
По словам заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца, 31 декабря может стать выходным днем по инициативе работодателя. При этом дополнительный день отдыха должен быть оплачен.
В Роструде напомнили, что выходной можно оформить как день отпуска без сохранения зарплаты при обращении сотрудника, как отгул за отработанное сверхурочное время или в выходной и нерабочий праздничный день и как часть ежегодного отпуска.
Согласно действующему производственному календарю РФ, праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года – 11 января.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря официально объявлено выходным днем. Ранее аналогичную меру предусмотрели в Иркутской области.
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