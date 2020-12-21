В ГД призвали сделать 31 декабря "днем без коронавируса"

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Депутат Госдумы Федот Тумусов призвал СМИ 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
"Я предлагаю всем СМИ, блогерам, Telegram-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически", – написал депутат.
Тумусов предложил посвятить предпраздничный день своим родными и близким людям. Он посоветовал в этот день вспомнить все самое хорошее, что случилось за год.
"Давайте в канун Нового года создадим по-настоящему праздничное настроение. Пусть в ваших новостях чаще звучат такие слова, как "счастье", "добро" и "любовь". Уверен, ваши читатели, слушатели и зрители оценят это", – добавил политик.
Ранее ряд регионов решили 31 декабря сделать выходным. Так, последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области. В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области.
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